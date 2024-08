Infecciones adquiridas en el hospital

Las personas que permanecen en cama no utilizan adecuadamente sus pulmones, por lo que los músculos que controlan la respiración pueden debilitarse. Por tanto, hacer inspiraciones profundas puede resultar difícil, y si el moco se acumula en las vías respiratorias, estas personas pueden no ser capaces de toser con la fuerza suficiente como para despejar esa mucosidad. Cuando se acumulan las secreciones, las bacterias no se expulsan bien de las vías respiratorias y se puede desarrollar una neumonía.

El riesgo de infección pulmonar aumenta por lo siguiente:

La ventilación mecánica, que hace que el riesgo sea muy alto

Haber recibido tratamiento antibiótico previo

Tener otras alteraciones, como enfermedades de corazón, pulmón, hígado o riñón

Ser mayor de 70 años

Vivir en una residencia de ancianos

Haber sido sometido a una intervención quirúrgica abdominal o torácica

Tomar ciertos medicamentos, como los inhibidores de la bomba de protones, que reducen el ácido gástrico

Los ejercicios consistentes en realizar respiraciones profundas y toser con frecuencia pueden ser útiles para prevenir las infecciones pulmonares. Estos ejercicios ayudan a mantener los pulmones abiertos y a evitar que los músculos respiratorios se vayan debilitando.