Desnutrición debida a la hospitalización

El personal del hospital debe asegurarse de que las dietas restrictivas se modifiquen tan pronto como sea posible cuando ya no sean necesarias, y pueden comprobar cuánto comen cada día los pacientes. En el momento del ingreso, la persona que se hospitaliza o sus familiares pueden comunicar al personal qué alimentos prefieren y cuáles no comen. Las dietas del hospital pueden ser modificadas en cierto grado. Los familiares pueden aportar los alimentos favoritos del paciente a menos que dichos alimentos estén restringidos por razones médicas. La presencia de familiares durante las comidas puede ayudar porque las personas suelen comer más cuando comen acompañadas. Los familiares o el personal deben asegurarse de que la persona hospitalizada que usa dentadura postiza la tiene y la lleva puesta. El dietista del hospital puede recomendar al paciente suplementos nutricionales líquidos para ayudar a prevenir la desnutrición.

Se debe colocar una jarra de agua fresca en un lugar fácil de alcanzar desde la cama, a menos que los líquidos estén limitados por alguna enfermedad. La familia y el personal del hospital deben animar al paciente a beber, ofreciéndole bebida regularmente.

Si las personas no pueden ingerir alimentos por la boca, se puede administrar un líquido que contiene nutrientes a través de un tubo insertado en el estómago (alimentación por sonda a través de la nariz o por un pequeño orificio en la pared del abdomen) o, con menos frecuencia, una vena (alimentación intravenosa). Este tipo de alimentación puede ser necesaria durante un tiempo corto, hasta que el paciente pueda ingerir comida suficiente por vía oral sin peligro.