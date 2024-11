Caídas debidas a la hospitalización

Si el enfermo o sus familiares notan que algo puede provocar caídas, se deben tomar medidas para prevenirlas. Por ejemplo, para contrarrestar la debilidad de los músculos, se debe salir de la cama tan pronto como sea posible y hacer ejercicio. Los familiares o el personal pueden acompañar a la persona hospitalizada mientras camina por los pasillos del hospital hasta que recupere la fuerza muscular.

La mayoría de las caídas se producen al levantarse de la cama. Por tanto, los familiares y el personal sanitario pueden ayudar haciendo lo siguiente:

Si la cama es demasiado alta, preguntar si se puede bajar la cama

Asegurarse de que la persona hospitalizada es consciente de lo alta que es la cama del hospital

Recordar a la persona hospitalizada que tenga cuidado y que se mueva despacio cuando salga de la cama

Asegurarse de que se utilizan zapatillas o zapatos con suela que no deslice

Enseñar al hospitalizado dónde está el baño y cómo llegar a él (para evitar traspiés y tropiezos con el mobiliario)

Mostrarle cómo pedir ayuda

En caso de bebés y niños pequeños, asegurarse de que la barandilla de la cuna está levantada

A menudo se intenta identificar y proporcionar ayuda adicional a las personas hospitalizadas que son más propensas a sufrir caídas. El personal puede controlarlas regularmente o situarlas en habitaciones próximas al control de enfermería.

Si parece que el paciente no es capaz de levantarse de la cama de forma segura y sin ayuda, el personal le indica que utilice el timbre de llamada para obtener ayuda. Si el paciente no se da cuenta o no acepta que no puede salir de la cama con seguridad por sí mismo, se puede utilizar una alarma de aviso. Ésta emite un pitido fuerte si el paciente trata de salir de la cama por sí mismo.

Los familiares deben pedir al médico que compruebe los fármacos administrados y que determine los que pueden aumentar el riesgo de caídas. Si se está utilizando este tipo de fármacos, se puede plantear al médico la posibilidad de que los cambie o de que reduzca la dosis.