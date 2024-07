Cuando los cultivos no revelan infección bacteriana alguna, la prostatitis suele ser difícil de curar. La mayoría de los tratamientos para este tipo de prostatitis mejoran los síntomas, pero es posible que no logren su curación. Los tratamientos para reducir los síntomas también pueden probarse en la prostatitis bacteriana crónica, pero no está claro cuán eficaces son.

Los tratamientos no farmacológicos incluyen el masaje periódico de la próstata (realizado por un profesional, introduciendo un dedo en el recto) y los baños de asiento tibios. También se usan técnicas de relajación (biorretroalimentación) para aliviar el espasmo y el dolor de los músculos pélvicos.

Entre los tratamientos farmacológicos se encuentran las sustancias ablandadoras de las heces para evitar la defecación dolorosa debida al estreñimiento. Los analgésicos y los antiinflamatorios controlan el dolor y la inflamación independientemente de su origen. Los inhibidores alfa-adrenérgicos (como la doxazosina, la terazosina, la tamsulosina, la alfuzosina y la silodosina) ayudan a aliviar los síntomas al relajar los músculos de la próstata. A veces, por causas que aún no se conocen, los antibióticos alivian los síntomas en la prostatitis no bacteriana.

Si los síntomas siguen siendo graves pese al tratamiento, la intervención quirúrgica de extirpación parcial de la próstata se considera como último recurso. Un tratamiento alternativo consiste en la destrucción de la próstata mediante microondas o láser.