Pubertad en los chicos

La pubertad es la etapa en que se alcanza la capacidad reproductora completa y se desarrollan las características adultas propias de su sexo. En los niños, la pubertad generalmente comienza entre los 10 y 14 años de edad, comenzando habitualmente con el crecimiento de los testículos. Sin embargo, no es extraño que la pubertad comience a los 9 años. Los cambios físicos tardíos de la pubertad pueden continuar hasta los 16 a 18 años.

En la pubertad, los testículos aumentan la producción de testosterona.

La testosterona estimula la maduración de los órganos reproductores, el crecimiento muscular y óseo, la aparición de vello púbico y facial y el cambio de voz, que se hace más grave.

El hipotálamo y la hipófisis, que se encuentran en el cerebro, inician la pubertad. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de hormona luteinizante, que estimula la hipófisis para que secrete la hormona luteinizante (lutropina) y la hormona foliculoestimulante. La hormona luteinizante hace que los testículos produzcan testosterona. La foliculoestimulante, junto con la testosterona, hace que los testículos produzcan esperma. La testosterona es la causante de la aparición de las características sexuales secundarias, que son rasgos del desarrollo masculino (como las características que no forman parte del sistema reproductor, por ejemplo el vello facial y el cambio de voz).

El desarrollo sexual sigue una secuencia fija:

Agrandamiento del escroto y de los testículos

Alargamiento del pene (en torno a la edad 11½ a 13 años)

Las vesículas seminales y la próstata se agrandan.

Crecimiento de vello púbico

Crecimiento de vello facial y axilar (aproximadamente 2 años después de aparecer en el pubis)

La eyaculación se hace posible (por lo general a mediados de la adolescencia, alrededor de 12 ½ a 14 años de edad)

La fertilidad no se alcanza hasta más tarde en la adolescencia. Puede producirse un crecimiento de las mamas (ginecomastia) en un lado o en ambos en los varones adolescentes jóvenes, que suele desaparecer en 1 año.