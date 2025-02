Otitis media secretora en niños

A menudo no hay tratamiento

A veces, miringotomía con tubos o sin ellos

A veces, adenoidectomía

La otitis media secretora suele curarse por sí sola, por lo general al cabo de 2 o 3 semanas. Los antibióticos u otros fármacos, como los descongestionantes, no son útiles. A los niños que tienen alergias se les pueden administrar antihistamínicos por vía oral, un spray nasal con un corticosteroide, o ambos.

Si el trastorno persiste y el niño no mejora en un periodo de 1 a 3 meses, se puede recurrir a la cirugía. En algunos casos se realiza una miringotomía. Esta intervención consiste en practicar una diminuta hendidura en el tímpano, eliminar el líquido e introducir un pequeño tubo llamado tubo de timpanostomía que permite la evacuación del líquido desde el oído medio al oído externo. Pueden extirparse las vegetaciones al mismo tiempo (lo que se denomina adenoidoctomía). Algunas veces se realiza una miringotomía solo para extraer líquido y no insertar tubos de drenaje. Si se extrae el líquido pero no se dejan colocados unos tubos, el procedimiento se denomina perforación de la membrana timpánica o timpanocentesis.

En ocasiones, el oído medio se puede abrir de forma temporal realizando una maniobra de Valsalva o una politzerization. Ambas técnicas requieren que el niño sea capaz de seguir las instrucciones y que no tenga una infección que cause que la nariz moquee. Para hacer la maniobra de Valsalva, el niño mantiene la boca cerrada y trata de expulsar con fuerza el aire a través de las fosas nasales mientras éstas permanecen pinzadas (haciendo pasar con fuerza el aire hacia el oído). Para realizar la politzerization (maniobra de Politzer), el médico utiliza una jeringa especial para insuflar aire en una de las fosas nasales y bloquear la otra fosa nasal mientras el niño traga.

Los viajes en avión y el buceo deben evitarse o retrasarse si es posible porque pueden causar cambios dolorosos de presión en el oído. Si no se puede evitar el viaje en avión, a los niños pequeños les puede venir bien masticar alimentos o beber (por ejemplo, de una botella). En el caso de niños mayores, puede ser eficaz una maniobra de Valsalva o una politzerization (maniobra de Politzer).

Se administran antibióticos para tratar las infecciones de los senos nasales causadas por bacterias.