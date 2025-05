Urgencias hipertensivas en niños

Para emergencias hipertensivas, ingreso en una unidad de cuidados intensivos y fármacos intravenosos para reducir la presión arterial

Para las urgencias hipertensivas, ingreso en un servicio de urgencias o en un hospital y administración de fármacos orales para reducir la presión arterial (en ocasiones son necesarios fármacos intravenosos)

Los niños con urgencia hipertensiva son ingresados rápidamente en una unidad de cuidados intensivos (UCI) o, si no se dispone de una UCI, en un servicio de urgencias para que puedan recibir tratamiento con prontitud y ser evaluados y controlados estrechamente. Allí, los fármacos para reducir la presión arterial (fármacos antihipertensivos) se pueden administrar por vía intravenosa tan pronto como sea posible.

El objetivo del tratamiento de las emergencias hipertensivas es reducir la presión arterial lo suficiente como para eliminar el riesgo de síntomas potencialmente mortales y detener el daño adicional a los órganos vitales.

Los fármacos intravenosos preferidos para las urgencias hipertensivas son labetalol y nicardipina.

Si los medicamentos de elección no se pueden usar o no funcionan, el nitroprusiato de sodio, la hidralazina y el esmolol son otros medicamentos intravenosos que pueden indicarse.

Una vez ha disminuido la presión arterial, los médicos pueden administrar al niño fármacos por boca (vía oral).

Los niños con urgencia hipertensiva (hipertensión grave pero sin síntomas y sin problemas orgánicos) también son ingresados en un hospital o en un departamento de emergencias y se evalúan de inmediato, aunque no es necesario reducir la presión arterial tan rápidamente como en una emergencia hipertensiva. Estos niños suelen recibir fármacos por vía oral. En ocasiones se necesitan fármacos por vía intravenosa.

En las urgencias hipertensivas se administra clonidina, hidralazina, isradipina o minoxidil por vía oral.

Si es posible, los niños con cualquiera de estos trastornos deben ser tratados por un médico o un especialista con experiencia en el control de la hipertensión arterial infantil grave.

Tabla Fármacos para las emergencias hipertensivas en niños Tabla