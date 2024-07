El dispositivo intrauterino (DIU) es un dispositivo de plástico en forma de T pequeño y flexible que se introduce en el útero. En Estados Unidos, el 12% de las mujeres que utilizan un método anticonceptivo eligen el DIU. Los DIU son populares debido a sus ventajas como método anticonceptivo, incluidas su alta efectividad y sus efectos secundarios mínimos. Además, los DIU deben cambiarse solo cada 3, 5, 8 o 10 años, con lo que se evita la necesidad de usar un método anticonceptivo diario, semanal o mensual.

Los debe insertar y retirar un médico u otro profesional de la salud. La inserción dura apenas unos pocos minutos. La inserción puede ser dolorosa, por lo que se puede inyectar un anestésico en el cuello uterino antes de insertar el DIU. La extracción también, por lo general, causa una molestia mínima.

Los DIU evitan el embarazo

Destruyendo o inmovilizando los espermatozoides

Impidiendo que los espermatozoides fecunden el óvulo

Creando una reacción inflamatoria dentro del útero que es tóxica para los espermatozoides

Qué son los dispositivos intrauterinos

En Estados Unidos, los DIU disponibles son los DIU que liberan levonorgestrel y los DIU de cobre.

Los diferentes DIU que liberan levonorgestrel duran periodos de tiempo distintos: 3, 5 u 8 años. Para todos los tipos, el embarazo ocurre solo en menos del 1,5% de las mujeres.

El DIU de cobre es eficaz durante al menos 10 años. Cuando se deja en su lugar durante 12 años, menos del 2% de las mujeres quedan embarazadas.

Un año después de haber retirado el DIU, entre el 80% y el 90% de las mujeres que intentan concebir lo logran.

La mayoría de las mujeres, incluidas las que no han tenido hijos, y las adolescentes, pueden usar el DIU. Sin embargo, no deben utilizarse en presencia de los siguientes trastornos:

Haber padecido una infección de transmisión sexual, la enfermedad inflamatoria pélvica o un embarazo ectópico no impide el uso de un DIU.

Las creencias personales que prohíben el aborto no prohíben el uso de un DIU, ya que este no impide la concepción provocando el aborto de un óvulo fecundado. Sin embargo, cuando se utiliza como anticoncepción de emergencia después de mantener relaciones sexuales sin protección, un DIU de cobre o un DIU con liberación de levonorgestrel puede evitar que un óvulo fecundado se implante en el útero.

El DIU se puede insertar en cualquier momento durante el ciclo menstrual si no se han tenido relaciones sexuales sin protección desde la última menstruación. En caso de que se hayan mantenido relaciones sexuales sin protección, se debe realizar una prueba de embarazo antes de insertar un DIU, y se recomienda usar otro método anticonceptivo hasta que se haga la prueba. Se debe descartar un posible embarazo antes de insertar un DIU, a menos que se quiera usar como anticoncepción de urgencia tras haber mantenido una relación sexual sin protección. En tales casos, se puede insertar un DIU de cobre para prevenir un embarazo no deseado Si se inserta dentro de los 5 días posteriores a un episodio de relaciones sexuales sin protección, un DIU de cobre es casi un 100% eficaz como anticoncepción de emergencia. Entonces, si se desea, puede dejarse en el lugar para controlar la natalidad a largo plazo. Los DIU que liberan levonorgestrel no se utilizan como anticoncepción de urgencia, por lo que debe descartarse un posible embarazo antes de insertarlo.

Antes de introducir el DIU, los médicos pueden recomendar pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual basadas en los factores de riesgo de la mujer. Sin embargo, no es necesario esperar a los resultados de las pruebas de infecciones de transmisión sexual antes de insertar el DIU. Si los resultados son positivos, se trata la infección de transmisión sexual y se deja el DIU en su lugar. Si los médicos observan una secreción que contiene pus justo antes de la inserción del DIU, no lo insertan. En tales casos, se realizan pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS) y se inicia el tratamiento con antibióticos de inmediato, sin esperar los resultados de las pruebas. En ese caso, el DIU se inserta después de completar el tratamiento de la infección.

Antes de la inserción, se puede inyectar un anestésico en el cuello uterino para disminuir el dolor durante el procedimiento.

El DIU puede insertarse inmediatamente después de un aborto, espontáneo o provocado, durante el primer o el segundo trimestre e inmediatamente después de expulsar la placenta en un parto por cesárea.

En el momento de la colocación, el útero se contamina brevemente con bacterias, pero no suele contraerse ninguna infección. Los cordeles del DIU no facilitan el acceso a las bacterias. El DIU aumenta el riesgo de contraer una infección pélvica solo durante el primer mes de uso. De producirse, la infección se trata con antibióticos. El DIU se puede dejar en su lugar a menos que la infección persista después del tratamiento.

Después de la inserción del DIU no es necesaria una visita rutinaria de seguimiento. Sin embargo, la mujer debe ver a su médico si presenta problemas como dolor, sangrado abundante, flujo vaginal anormal o fiebre, si expulsa el DIU o si no está satisfecha con el DIU.

Posibles trastornos El sangrado y el dolor son las principales razones por las que las mujeres deciden retirar el DIU, lo que representa más de la mitad de todas las extracciones que se llevan a cabo antes de tiempo. El DIU de cobre aumenta la cantidad de sangrado menstrual y puede provocar calambres, que se alivian tomando AINE (antiinflamatorios no esteroideos). Los DIU que liberan levonorgestrel causan sangrado irregular durante los primeros meses después de la inserción. Sin embargo, transcurrido 1 año, el sangrado menstrual se detiene por completo hasta en el 20% de las mujeres. Por lo general, los DIU se expulsan en menos del 5% de las mujeres durante el primer año después de la inserción, a menudo durante las primeras semanas. A veces, la mujer no se percata de la expulsión. Se adhieren unos cordeles de plástico al DIU de manera que, si lo desea, la mujer puede comprobar de vez en cuando que sigue en su lugar. Sin embargo, si un DIU es expulsado o está en una posición incorrecta, la mujer suele presentar sangrado o dolor. Si se introduce otro DIU después de haber expulsado el anterior, se suele quedar en su sitio. Si los médicos sospechan que el DIU ha sido expulsado, las mujeres deben usar otro método anticonceptivo hasta que se resuelva el problema. Con muy poca frecuencia, el útero se desgarra (se perfora) durante la inserción. Por lo general, la perforación no causa síntomas. Se descubre cuando la mujer no puede encontrar el cordel de plástico y la ecografía o la radiografía muestran que el DIU está situado fuera del útero. Si un DIU perfora el útero y acaba en la cavidad abdominal, debe extraerse quirúrgicamente, habitualmente mediante laparoscopia, para evitar que provoque lesiones y cicatrices en el intestino. Si la mujer se queda embarazada con un DIU implantado, es más propensa a tener un embarazo desplazado (ectópico). Sin embargo, el riesgo global de un embarazo ectópico es mucho más bajo en las mujeres que usan DIU que en las que no utilizan un método anticonceptivo, porque los DIU impiden el embarazo de manera eficaz.