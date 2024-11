Hipertensión durante el embarazo

Para la hipertensión entre leve y moderada, reducción de la actividad y, si es necesario, medicamentos antihipertensivos

Para la hipertensión más grave, fármacos antihipertensivos

Evitar determinados fármacos antihipertensivos

Los fármacos se pueden indicar o no según la gravedad de la hipertensión y el buen funcionamiento de los riñones. El uso y la elección de los fármacos para tratar la hipertensión crónica y la hipertensión gestacional son similares. Sin embargo, la hipertensión gestacional a menudo se produce al final del embarazo y no requiere tratamiento con fármacos.

El tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada (140/90 a 159/109 mm Hg [milímetros de mercurio]) depende de muchos factores. Los médicos pueden recomendar la reducción de la actividad física para ayudar a disminuir la presión arterial. Si la reducción de la actividad no logra disminuir la presión arterial, muchos expertos recomiendan el tratamiento con fármacos antihipertensores; aunque no está claro si los beneficios de estos medicamentos superan sus riesgos. Sin embargo, si los riñones no funcionan de forma normal se necesitan medicamentos. Si la hipertensión no se controla bien, los riñones pueden sufrir aún más daño.

Si la hipertensión es grave (igual o superior a 160/110 mm Hg) se recomienda el tratamiento con fármacos antihipertensores (véase la tabla Fármacos antihipertensores). El tratamiento puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y otras complicaciones debidas a una presión arterial alta.

En caso de presión arterial muy alta (180/110 mm Hg o más), se explora a la mujer de inmediato porque el riesgo de complicaciones para la mujer y/o el feto es elevado. Si las mujeres desean continuar el embarazo a pesar del riesgo, a menudo se requieren varios fármacos antihipertensivos. Además pueden ser hospitalizadas hacia el final del embarazo. Si su estado de salud empeora, los médicos pueden recomendar la interrupción del embarazo.

Se enseña a las mujeres embarazadas a controlar su presión arterial en casa. Los médicos realizan periódicamente pruebas para determinar el buen funcionamiento de los riñones y el hígado, y efectúan una ecografía para evaluar el crecimiento del feto.

Si la mujer embarazada tiene la presión arterial moderadamente alta o muy alta, el parto suele provocarse entre la semana 37 y 39. Se provoca antes si el feto crece despacio o tiene problemas, o si la madre tiene preeclampsia grave.