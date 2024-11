Pruebas y procedimientos ginecológicos

Las pruebas que se utilizan para el cribado del cáncer del cuello uterino son las siguientes:

Prueba de Papanicolaou (Pap): las células del cuello del útero son examinadas al microscopio para determinar si alguna es cancerosa o anormal y puede, sin tratamiento, dar lugar a un cáncer (células precancerosas).

Prueba para detectar el virus del papiloma humano (VPH): se analiza una muestra del cuello uterino para determinar si existe una infección por este virus. El VPH puede provocar cáncer de cuello uterino.

Tanto en la prueba de Papanicolau como en la prueba del VPH, los médicos toman una muestra del cuello uterino. Los médicos recogen la muestra insertando un espéculo (un instrumento de metal o plástico) en la vagina para mantener separadas sus paredes. Luego utilizan un cepillo de plástico para recoger algunas células de la superficie del cuello uterino y del conducto a través del cuello uterino (canal cervical). Las muestras se envían a un laboratorio, donde se examinan con un microscopio para detectar células anómalas. Las células anormales pueden indicar alteraciones precancerosas o, en raras ocasiones, cáncer de cuello uterino.

Prueba analítica Prueba del virus del papiloma humano (VPH)

La prueba de Papanicolau suele producir picor o algo parecido a un calambre, pero no es dolorosa y solo requiere unos segundos.

Prueba de Papanicoláu Imagen

Esta prueba identifica la mayoría de los cánceres cervicales, incluso en estadios muy tempranos. También permite detectar cambios precancerosos en las células cervicales. Estos cambios, llamados neoplasia intraepitelial cervical, pueden tratarse, lo cual contribuye a prevenir la progresión y la diseminación del cáncer.

Las pruebas de Papanicolaou son más precisas si la mujer no se realiza una ducha vaginal ni usa cremas vaginales u otros productos durante al menos 24 horas antes de la prueba.

Los expertos recomiendan realizar la primera prueba de Papanicolau a la mayoría de mujeres a partir de 21 años de edad.

La frecuencia con que es necesaria la prueba depende fundamentalmente de la edad y de los resultados de anteriores pruebas de Papanicolau:

Prueba analítica Prueba de Papanicolaou

Menores de 21 años: no es necesario realizar pruebas de cribado

De los 21 a los 29 años de edad: las pruebas se realizan generalmente cada 3 años utilizando solo una prueba de Papanicolau (alternativamente, las pacientes con riesgo promedio de 25 años o más pueden comenzar a realizar pruebas de detección del VPH solas cada 5 años)

De los 30 a los 65 años de edad: las pruebas se realizan cada 3 años si solo se realiza una prueba de Papanicolaou, cada 5 años si solo se realiza una prueba de virus del papiloma humano (VPH) o cada 5 años si se realizan ambas, una prueba de Papanicolaou y una prueba de VPH.

Después de los 65 años, la mayoría de las mujeres ya no necesitan hacerse la prueba si no han tenido ningún resultado anormal en los últimos 10 años.

En los casos de alto riesgo de cáncer cervical es recomendable hacerla con más frecuencia. Estos casos incluyen las mujeres portadoras del infección por VIH, las que tienen un sistema inmunitario debilitado (como resultado de fármacos o de un trastorno que deprima el sistema inmunitario) y las que hayan tenido resultados anómalos en la prueba de Papanicolau.

En las mujeres de edad avanzada, las pruebas citológicas deben reanudarse o continuarse si se tiene una pareja sexual nueva o varias parejas sexuales.

En caso de extirpación completa del útero (histerectomía total) y de no haber tenido resultados anómalos en la prueba de Papanicolau, no es necesario realizar pruebas de detección de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, si la histerectomía no es total (es decir, se deja el cuello uterino en su lugar), es necesario realizar pruebas de cribado. (El cuello uterino es la parte inferior y estrecha del útero que se abre hacia la vagina)

Los resultados anómalos de las pruebas de cribado del cáncer de cuello uterino requieren una evaluación adicional.