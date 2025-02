Presentación, posición y situación fetales (incluida la presentación de nalgas)

En la presentación de nalgas, las nalgas del bebé o, a veces, los pies se colocan para dar a luz primero (antes de la cabeza).

Cuando nacen por vía vaginal, los bebés que vienen de nalgas corren más riesgo de lesiones o incluso de muerte que los que se presentan de cabeza.

El motivo del riesgo para los bebés en la presentación de nalgas es que las caderas y las nalgas del bebé no son tan anchas como la cabeza. Por lo tanto, cuando las caderas y las nalgas pasan primero por el cuello uterino, el conducto puede no ser lo suficientemente ancho como para que la cabeza lo atraviese. Además, cuando la cabeza sigue a las nalgas, el cuello puede flexionarse ligeramente hacia atrás. La posición en la que el cuello está inclinado hacia atrás aumenta el ancho requerido para el parto en comparación con la posición en la que el cuello está inclinado hacia adelante con la barbilla metida, que es la posición más fácil para el parto. Por lo tanto, el cuerpo del bebé puede ser expulsado y la cabeza puede quedar atrapada y no ser capaz de pasar a través del canal del parto. Cuando la cabeza del bebé queda atrapada, hace presión sobre el cordón umbilical en el canal del parto, por lo que el bebé recibe muy poco oxígeno. El daño cerebral debido a la falta de oxígeno es más frecuente entre los recién nacidos que vienen de nalgas que entre los que se presentan de cabeza.

En un primer parto, estos problemas se pueden producir con más frecuencia porque los tejidos de la madre no se han distendido por partos previos. Debido al riesgo de lesiones o incluso de muerte del bebé, se prefiere la cesárea cuando el feto se presenta de nalgas, a menos que el médico tenga mucha experiencia en este tipo de partos o bien no se disponga de una instalación o un equipo adecuados para realizar una cesárea de forma segura.

La presentación de nalgas es más probable en las circunstancias siguientes:

El parto comienza demasiado pronto (trabajo de parto prematuro).

Hay más de un feto (gestación múltiple).

El útero tiene una forma anormal o contiene crecimientos anormales como fibromas.

El feto tiene un defecto congénito (de nacimiento).

A veces, el médico puede girar al feto antes de que comience el parto para que presente la cabeza primero mediante un procedimiento que consiste en presionar el abdomen de la mujer embarazada y tratar de darle la vuelta al bebé. La maniobra en la que se trata de dar la vuelta al bebé se llama versión cefálica externa y generalmente se realiza a las 37 o 38 semanas de embarazo. A veces a las mujeres se les administra un medicamento (como terbutalina) durante el procedimiento para prevenir las contracciones.