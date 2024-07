Cáncer de útero

El tratamiento con histerectomía, quimioterapia y/o radioterapia generalmente imposibilita que las mujeres se queden embarazadas o lleven un embarazo a término. Sin embargo, si para ellas es importante tener hijos, deben hablar con su médico y obtener la mayor información posible sobre cómo afecta el tratamiento a la fertilidad y si son elegibles para tratamientos que no hacen imposible un embarazo futuro.

Si el cáncer de endometrio está en un estadio muy inicial, algunas veces se puede emplear el tratamiento de preservación de la fertilidad. Se realiza una resonancia magnética (RMN) para determinar si el tumor se ha diseminado y se consulta a un especialista en fertilidad.

Los tratamientos de preservación de la fertilidad consisten en

Uso de un progestágeno (un fármaco sintético similar a la hormona progesterona) para reducir el tamaño del tumor en lugar de una histerectomía

A veces histerectomía sin extirpar los ovarios

El progestágeno se puede tomar por vía oral o a través de un dispositivo intrauterino (DIU) que libera un progestágeno (levonorgestrel)

Cuando se practica una histerectomía, la menstruación se interrumpe porque se ha extirpado el útero. Sin embargo, si no se extirpan los ovarios y las mujeres son premenopáusicas, la histerectomía no causa la menopausia porque los ovarios continúan produciendo hormonas. Además, cuando los ovarios no son extirpados, la mujer puede usar sus óvulos (y los tratamientos de fertilidad avanzados, incluyendo la posibilidad de que sea otra persona la que lleve a término el embarazo) para tener hijos.

Cuando se extirpan los ovarios, pueden aparecer síntomas menopáusicos como sofocos y sequedad vaginal. Si estos síntomas se vuelven molestos, hormonas como el estrógeno, un progestágeno o ambos pueden aliviarlos.