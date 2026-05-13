Cada vez más investigaciones apuntan a una conexión entre la pérdida auditiva y la demencia más adelante en la vida. Para las personas que experimentan pérdida auditiva, esa conexión lleva a una pregunta evidente: “¿Voy a tener demencia?”.

Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. El hecho de que una persona experimente pérdida auditiva no significa que desarrollará demencia. Pero es importante aprender más sobre la conexión y las causas de la pérdida auditiva.

Este es un análisis más detallado de lo que sabemos sobre la conexión entre la pérdida auditiva y la demencia, y estos son algunos pasos prácticos que las personas pueden adoptar a cualquier edad para proteger su audición y reducir su riesgo de pérdida auditiva.

¿Qué dice la investigación sobre la pérdida auditiva y la demencia?

La pérdida auditiva y la demencia tienen más probabilidades de afectar a las personas mayores. Por lo tanto, tiene sentido que los investigadores vean a más adultos mayores que tienen tanto pérdida auditiva como demencia. Sin embargo, la investigación sugiere que, en las poblaciones envejecidas, la conexión es más fuerte de lo que cabría esperar al azar.

Es importante tener en cuenta que esta conexión no implica necesariamente que la pérdida auditiva cause demencia. Sin embargo, los investigadores están descubriendo que la presencia de pérdida auditiva parece acelerar la demencia que ya existe o que ya se está desarrollando.

Los investigadores creen que la razón es que la pérdida auditiva, en especial la pérdida auditiva grave, puede llevar a que una persona se vuelva más retraída y socialmente aislada. Ese aislamiento puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia. De hecho, la pérdida de visión tiene una conexión similar con la demencia, lo que sugiere que los cambios en los sentidos, en general, pueden llevar a cambios en el comportamiento y acelerar la demencia.

Estudios adicionales han encontrado que corregir la pérdida auditiva puede hacer más lenta la tasa de progresión de la demencia. Todas estas investigaciones aportan argumentos sólidos para que las personas protejan su audición y tomen medidas para abordar la pérdida auditiva que puedan haber desarrollado.

¿Cuál es la causa de la pérdida auditiva?

La pérdida auditiva se divide en dos categorías amplias: Pérdida auditiva conductiva y pérdida auditiva neurosensorial. La pérdida auditiva conductiva ocurre cuando algo bloquea la llegada del sonido a las estructuras sensoriales del oído interno, como la presencia de cera o líquido.

Con la pérdida auditiva neurosensorial, el sonido llega al oído interno pero no se puede traducir de manera efectiva en impulsos nerviosos. La pérdida auditiva conductiva a menudo se puede tratar eliminando lo que está bloqueando el sonido, mientras que la pérdida auditiva sensorial generalmente no se puede revertir. El ruido y el envejecimiento son causas frecuentes de pérdida auditiva neurosensorial.

¿Cómo sabe alguien que tiene pérdida auditiva?

Hay ciertos tipos de pérdida auditiva que son motivo de preocupación inmediata. La pérdida auditiva en un solo oído, o la pérdida auditiva que viene acompañada de anomalías neurológicas como entumecimiento, pérdida del equilibrio o dificultad para masticar o hablar, requiere una visita inmediata a un médico.

En el caso de la pérdida auditiva que se desarrolla gradualmente, muchas personas tienen dificultades para admitir que la están experimentando. Su primera respuesta suele ser “otras personas necesitan hablar”. Las personas suelen notar por primera vez la dificultad para oír cuando intentan seguir una conversación en situaciones ruidosas.

Si alguien cree que está experimentando pérdida auditiva, es bueno consultar a su médico de atención primaria, a un audiólogo o a un otorrinolaringólogo (ENT). Es probable que estos profesionales realicen una prueba de audición para establecer un nivel de audición inicial.

¿Cómo pueden las personas tratar la pérdida auditiva?

Muchas causas de pérdida auditiva no tienen cura, y el tratamiento implica compensar la pérdida auditiva con audífonos y otras estrategias y tecnologías de asistencia. Los audífonos son una solución que cambia la vida de muchas personas, y los modelos de venta libre pueden ser una gran opción. Hay muchos avances impresionantes en la tecnología de los audífonos. Los modelos más recientes son más discretos, y algunos modelos ahora utilizan herramientas de IA para ayudar a reducir el ruido de fondo.

En cualquier momento y a cualquier edad, las personas pueden poner fin a los comportamientos que provocan pérdida auditiva y pueden tomarse en serio la protección de la audición. Eso significa usar tapones para los oídos en eventos donde hay mucho ruido o en entornos laborales. También significa mantener los auriculares a un volumen seguro.

Los auriculares también pueden ser una herramienta útil para proteger la audición. Algunos modelos tienen funciones útiles de cancelación de ruido y, en algunos casos, pueden usarse de manera similar a los audífonos para ayudar a que los sonidos sean más fuertes. Otros, cuando están conectados a una aplicación, de hecho pueden realizar pruebas de audición.

¿Cómo debería la gente hablar con el médico sobre la conexión entre la pérdida auditiva y la demencia?

A pesar de que las investigaciones apuntan a que existe una conexión entre la pérdida auditiva y la demencia, cada una es una afección bien diferenciada que requiere su propio tratamiento y enfoques. Un audiólogo puede tratar la pérdida auditiva, pero cualquier deterioro cognitivo requiere una visita a un neurólogo para una evaluación completa.

Abordar la pérdida auditiva puede mejorar las relaciones con sus seres queridos y mejorar la calidad de vida ahora y en el futuro. Es un paso importante que se puede dar para cuidar la salud general.