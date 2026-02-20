Mantenerse seguro durante las tormentas de invierno y los peligros del clima frío

Las tormentas de invierno pueden traer frío extremo, hielo, nieve y cortes de energía que crean riesgos graves para la salud y la seguridad. Según los expertos en preparación para emergencias, las lesiones y muertes durante el clima invernal a menudo se pueden prevenir con una planificación y concienciación adecuadas.

Cuando se prevé una tormenta de invierno, prepararse con anticipación y comprender los riesgos que conlleva el clima frío puede marcar una diferencia determinante. Ready.gov y los expertos en salud pública recomiendan mantenerse informados, limitar los viajes y tomar precauciones para proteger su salud y seguridad.

A continuación, se detallan algunos de los riesgos y las mejores prácticas para protegerse usted mismo y proteger a quienes lo rodean.

Hipotermia, congelación y exposición al frío

La exposición al frío ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo. La exposición prolongada a temperaturas frías, especialmente con viento, ropa húmeda o refugio inadecuado, puede provocar hipotermia o congelación.

La hipotermia ocurre cuando la temperatura central del cuerpo disminuye demasiado, por lo general por debajo de los 35 °C (95 °F). Los síntomas tempranos pueden incluir temblores, confusión, dificultad para hablar, torpeza y fatiga. La hipotermia es potencialmente mortal y requiere atención médica inmediata.

La congelación se produce cuando la piel y los tejidos subyacentes se congelan, lo que afecta con mayor frecuencia los dedos de las manos, los dedos de los pies, las orejas y la nariz. La piel puede perder la sensibilidad, tornarse pálida, hinchada, con ampollas o negra y dura. No frote las áreas congeladas, ya que podría dañar la piel y el tejido. Lo mejor es calentar las áreas congeladas en agua tibia.

Para reducir el riesgo:

Vístase con capas, incluidos gorros y guantes.

Mantenga la ropa seca y cambie la ropa húmeda inmediatamente.

Limite el tiempo al aire libre durante el frío extremo.

Verifique que los adultos mayores, niños y cualquier persona que no tenga calor adecuado se encuentren bien.

Busque atención médica de inmediato si se sospecha hipotermia o congelación.

Intoxicación por monóxido de carbono

Los cortes de energía durante las tormentas de invierno aumentan el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono (CO), una afección grave y potencialmente mortal. El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se produce al quemar combustible. Si los automóviles, los hornos, las chimeneas, los calentadores de agua caliente, los calentadores de gas, los calentadores de queroseno y las estufas (incluidas las estufas a leña y las estufas con briquetas de carbón) se ventilan incorrectamente, pueden causar intoxicación por monóxido de carbono. Por ejemplo, cuando el tubo de escape de un automóvil en funcionamiento está bloqueado por nieve acumulada u otro objeto, los niveles de monóxido de carbono dentro del automóvil aumentan rápidamente.

Los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono pueden incluir dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, confusión y pérdida del conocimiento.

Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono, mantenga los respiraderos y las chimeneas libres de nieve y desechos. Instale detectores de monóxido de carbono alimentados por baterías o con batería de reserva en su hogar. Si se sospecha intoxicación por monóxido de carbono, tome aire fresco de inmediato y busque atención de emergencia.

Palear nieve y esfuerzo excesivo

El paleado de nieve es una causa frecuente de lesiones relacionadas con el invierno y emergencias médicas. La combinación de temperaturas frías y esfuerzo físico aumenta la tensión en el corazón, en particular en personas con enfermedad cardíaca subyacente o factores de riesgo. El esfuerzo excesivo durante el paleado puede desencadenar ataques cardíacos, dolor de pecho, falta de aire y lesiones musculares y de espalda.

Para reducir el riesgo:

Dosifique el ritmo y tome descansos frecuentes.

Empuje la nieve en lugar de levantarla cuando sea posible.

Use una carga de pala más pequeña.

Deténgase inmediatamente si experimenta dolor de pecho, mareos o falta de aire.

Las personas con enfermedad cardíaca o que no se usan para actividades extenuantes deben pedir ayuda o usar servicios de remoción de nieve.

Almacenamiento de agua de emergencia y riesgos de ahogamiento

Llenar una bañera con agua antes de una tormenta de invierno puede proporcionar un suministro de agua de emergencia en caso de cortes de energía o tuberías congeladas. Sin embargo, esta precaución incluye importantes consideraciones de seguridad. Las bañeras llenas de agua representan un riesgo de ahogamiento, especialmente para niños pequeños, mascotas o personas con movilidad o deterioro cognitivo. Dado que los bebés y los niños pequeños pueden ahogarse en solo unos pocos centímetros de agua, incluso los contenedores llenos de agua son peligrosos.

Nunca deje a los bebés o niños desatendidos alrededor del agua almacenada y mantenga las puertas del baño cerradas o use pestillos de seguridad. Drene la tina tan pronto no se necesite agua de emergencia. Incluso pequeñas cantidades de agua pueden ser peligrosas si la supervisión falla.

Accidentes en trineos, vehículos y actividades recreativas

La nieve y el hielo aumentan el riesgo de lesiones de alta velocidad por trineos, motos de nieve, vehículos todo terreno y vehículos de motor. Las colisiones y caídas pueden provocar Introducción a los traumatismos craneales, lesiones en la columna vertebral y traumatismo interno. Los riesgos comunes de accidentes incluyen deslizarse en trineo cerca de carreteras, árboles o vallas, montar sin el uso de casco o equipo de protección, no usar cinturones de seguridad o conducir demasiado rápido en condiciones de hielo.

Es muy importante usar casco al deslizarse en trineo, esquiar o al montar en motos de nieve o en vehículos todo terreno. Además, elija áreas designadas para trineos lejos del tráfico y obstáculos como los árboles. Conduzca lentamente, aumente la distancia de seguimiento y evite viajes innecesarios. Y evite siempre el alcohol antes de las actividades recreativas de invierno.

Las lesiones en la cabeza y la columna pueden ser graves incluso cuando los síntomas son leves; busque atención médica después de impactos significativos.

Resbalones y caídas sobre hielo

Las aceras heladas, los caminos de entrada y las escaleras aumentan significativamente el riesgo de resbalones y caídas, especialmente entre los adultos mayores. Las caídas pueden provocar conmociones, fracturas y lesiones de cadera que pueden tener consecuencias a largo plazo.

Consejos de prevención:

Use zapatos o botas con buena tracción.

Use pasamanos y camine con cuidado sobre superficies heladas.

Aplique sal para derretir el hielo o arena en los senderos o aceras.

Aconseje a los adultos mayores a permanecer en el interior durante condiciones de hielo cuando sea posible.

Después de una caída, busque atención médica si hay impacto en la cabeza, dolor intenso, confusión o dificultad para caminar.

Mantenerse seguro durante la tormenta

Las tormentas de invierno traen peligros únicos que van más allá de las temperaturas frías. Comprender los riesgos y tomar medidas preventivas simples puede ayudar a protegerle a usted, su familia y su comunidad.

Manténgase informado a través de alertas meteorológicas, prepare su hogar y suministros de emergencia y priorice la seguridad durante y después de la tormenta. En caso de duda, busque atención médica: el tratamiento temprano puede salvar vidas y prevenir complicaciones graves.

La preparación de hoy puede hacer una gran diferencia cuando el clima invernal golpea.