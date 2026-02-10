Es algo que todos tememos, especialmente en esta época del año: usted o un familiar podría haber estado expuesto al “bicho estomacal”. Tal vez sea una nota de la escuela o de la guardería, un mensaje de un compañero de trabajo o un texto de un amigo que acaba de visitar.

En estos casos, el “bicho estomacal” podría referirse a una serie de enfermedades estomacales o gastroenteritis. La gastroenteritis se refiere a una inflamación del estómago y los intestinos, que a veces provoca náuseas, vómitos y diarrea. A menudo, el insecto estomacal que causa la gastroenteritis es el norovirus, un virus ARN altamente contagioso.

El norovirus causa un promedio de 19 a 21 millones de casos al año solo en los Estados Unidos. Cualquier persona puede contraer norovirus, pero los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años están especialmente en riesgo. La mayoría de las infecciones ocurren en los meses más fríos del año. Es importante comprender algunos detalles específicos sobre el virus para ayudar a minimizar el impacto y la propagación a otros. Esto es lo que los pacientes y los padres necesitan saber.

El norovirus es altamente contagioso

El norovirus es muy contagioso. La mayoría de las infecciones se transmiten por contacto entre personas, en particular por contacto directo o indirecto con heces o vómitos infectados.

Se necesita una cantidad notablemente pequeña del virus para infectar a muchas personas, lo que explica por qué es tan contagioso. Por eso también puede provocar fácilmente brotes en áreas cerradas, como cruceros, guarderías y restaurantes. Cada año, hay alrededor de 2,500 brotes de norovirus informados en los Estados Unidos.

El norovirus no causa síntomas similares a los de la gripe

Las personas a veces llaman al norovirus “gripe estomacal”, pero eso no es correcto. El norovirus suele provocar vómitos, cólicos y diarrea. Los niños tienden a tener más vómitos que diarrea, mientras que los adultos tienden a tener más diarrea. Los vómitos y la diarrea pueden provocar deshidratación, que puede ser grave. Los síntomas comienzan de 1 a 2 días después de la infección y duran de 1 a 3 días. Las personas son más contagiosas inmediatamente después de desarrollar síntomas, y continúan siendo muy contagiosas durante unas 48 horas después de que los síntomas desaparezcan. Cuando vuelva a la escuela o al trabajo, siga todas las políticas y lávese las manos de manera minuciosa y regular.

Las personas a veces tienen fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales, pero no con la misma intensidad que se suele ver con la gripe. Además, la vacuna contra la gripe no protegerá a las personas contra el norovirus. Síntomas como tos y fiebre alta pueden indicar que la afección es algo distinto del norovirus.

El norovirus puede ser potencialmente mortal

En promedio, el norovirus causa 900 muertes en los Estados Unidos cada año, en su mayoría entre adultos mayores de 65 años. Los padres deben prestar mucha atención a los síntomas en los niños, en particular los lactantes, porque la deshidratación puede ocurrir con mayor rapidez en ellos. Cualquier persona cuyo sistema inmunitario esté comprometido también debe tener cuidado.

Por lo general, el único tratamiento necesario para la gastroenteritis por norovirus es hacer reposo en cama y beber cantidades adecuadas de líquido. Incluso una persona que está vomitando debe beber todo lo que pueda tolerar. Tomar sorbos pequeños y frecuentes es útil. Es mejor beber líquidos que no sean agua. Las bebidas con electrolitos o el caldo de pollo funcionan bien. Las bebidas deportivas suelen contener más azúcar que las soluciones de rehidratación con sal, por lo que no son ideales. Si usted o alguien de su familia comienza a experimentar síntomas de deshidratación (orina amarilla oscura, sequedad en el interior de la boca), busque atención médica de inmediato.

Muchas personas no acuden a un médico por norovirus. Debido a que es un virus, no se necesitan antibióticos. Los medicamentos antidiarreicos pueden ayudar, pero las personas deben hablar con su médico antes de tomarlos.

Lavarse las manos es la mejor defensa

Lavarse bien las manos con jabón y agua tibia es el paso más importante que puede dar para prevenir la propagación del norovirus. Los desinfectantes de manos no matan el norovirus. Lavarse las manos puede ayudar a evitar que se enferme por norovirus. Si ya está enfermo, lavarse las manos (especialmente después de usar el baño y antes de preparar alimentos) puede ayudar a prevenir la propagación a otras personas.

Si usted o alguien más en su casa tiene norovirus, mantenga la mayor distancia posible, lave de manera minuciosa la ropa y las sábanas sucias, y use limpiadores a base de cloro o lejía en las superficies del hogar.

Hay otros pasos importantes que se deben tomar para prevenir la propagación del norovirus. Practique una buena higiene de los alimentos, que incluye lavarse las manos antes de tocar alimentos, lavar los cuchillos y las tablas de cortar que se usan para cortar carne cruda antes de que entren en contacto con otros alimentos, cocinar bien la carne y los huevos, y refrigerar las sobras inmediatamente después de cocinar. También es importante evitar los alimentos dudosos, en particular las ostras y otros mariscos crudos. Por último, preste atención a las retiradas de alimentos para saber si hay que tirar alguna compra.