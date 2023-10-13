The Ureters, Bladder, and Urethra
En estos temas
- Uréteres
- Vejiga
- Cáncer de vejiga
- Cáncer de la pelvis renal y de los uréteres
- Cáncer de uretra
- Cistitis intersticial
- Vejiga neurógena
- Retención urinaria
- Infección de la vejiga
- Defectos vesicales
- Defectos del uréter
- Defectos de la uretra
- Reflujo urinario
- Datos Clave: Infección de la vejiga
- Datos Clave: Vejiga neurógena
- Datos Clave: Retención urinaria
- Nefropatía por reflujo
- Control de la micción
- Incontinencia urinaria en adultos
- Datos Clave: Cáncer de vejiga
- Datos Clave: Incontinencia urinaria en adultos
- Datos Clave: Obstrucción de las vías urinarias