Sistema de conducción cardíaca
Su corazón bombea la sangre por todo el cuerpo mediante la contracción o compresión de sus cuatro cavidades a un ritmo regular. Cada latido del corazón es causado por señales eléctricas que viajan a través de una vía específica en el corazón. La señal eléctrica del corazón se origina en el nódulo sinoauricular, o nódulo SA, situado en la cavidad superior derecha del corazón, denominada aurícula derecha.
La señal eléctrica viaja a través de las aurículas derecha e izquierda, lo que hace que se contraigan y ayuden a impulsar la sangre hacia las cavidades inferiores, los ventrículos izquierdo y derecho. La señal eléctrica se ralentiza en el nodo auriculoventricular (nodo AV) para que la sangre de las aurículas tenga tiempo de pasar a los ventrículos.
La señal eléctrica desciende por el haz de His hacia las ramas derecha e izquierda situadas en el interior de los ventrículos. Cuando la señal llega a los ventrículos, provoca que estos se contraigan y bombeen la sangre hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Este ciclo se repite a una frecuencia normal de 60 a 100 latidos por minuto, aunque puede ser más lento durante el sueño y más rápido durante el ejercicio.
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