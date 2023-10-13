Su corazón bombea la sangre por todo el cuerpo mediante la contracción o compresión de sus cuatro cavidades a un ritmo regular. Cada latido del corazón es causado por señales eléctricas que viajan a través de una vía específica en el corazón. La señal eléctrica del corazón se origina en el nódulo sinoauricular, o nódulo SA, situado en la cavidad superior derecha del corazón, denominada aurícula derecha.

La señal eléctrica viaja a través de las aurículas derecha e izquierda, lo que hace que se contraigan y ayuden a impulsar la sangre hacia las cavidades inferiores, los ventrículos izquierdo y derecho. La señal eléctrica se ralentiza en el nodo auriculoventricular (nodo AV) para que la sangre de las aurículas tenga tiempo de pasar a los ventrículos.