Durante el embarazo, el tracto intestinal del feto está revestido con un material fecal verde oscuro llamado meconio. Mientras está en el útero, varios factores pueden causar un aumento del movimiento intestinal y la relajación del esfínter anal. Esto resulta en el paso de meconio al líquido amniótico. Cuando esto sucede, el líquido amniótico y el meconio se mezclan formando un líquido espeso teñido de verde.

El síndrome de aspiración de meconio puede desarrollarse si el bebé jadea o inhala durante el trabajo de parto y el parto, lo que hace que la mezcla de meconio sea aspirada hacia los pulmones. El sufrimiento fetal y el parto postérmino son las razones más comunes para que se desarrolle la aspiración de meconio, pero también está asociada con bebés pequeños para la edad gestacional, complicaciones del cordón umbilical, condiciones médicas crónicas y crecimiento intrauterino deficiente.

La aspiración de meconio puede causar un bloqueo parcial o completo de las vías respiratorias del bebé. El meconio queda atrapado en las vías respiratorias cuando el bebé exhala. El pulmón afectado puede expandirse excesivamente. La sobreexpansión de una porción del pulmón puede finalmente resultar en ruptura y luego colapso del pulmón. El meconio también causa irritación en las vías respiratorias y los pulmones del bebé.