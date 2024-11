El corazón es un músculo que bombea sangre por todo el cuerpo. Dentro del corazón, cuatro válvulas se abren y se cierran en una secuencia precisa que mantiene la sangre en movimiento en el sentido apropiado. Una válvula malformada o dañada puede no cerrarse correctamente, lo que permite que la sangre se filtre en sentido contrario. Esta afección se denomina regurgitación valvular o insuficiencia valvular.

Si no hay suficiente tensión en las cuerdas tendinosas, es posible que las cúspides no se cierren correctamente y que la sangre pueda filtrarse en sentido contrario, o regurgitar. En este ejemplo, las cúspides de la válvula mitral están prolapsando o no se cierran correctamente. La sangre regresa a la aurícula izquierda desde el ventrículo.