Las mujeres que se encuentran en maternidades alrededor del mundo con mayor frecuencia dan a luz acostadas boca arriba. Esta es una posición familiar y conveniente para el asistente de parto, sin embargo hay posiciones alternativas que son más efectivas para las mujeres en trabajo de parto. Este video muestra diversas posiciones de parto para dar opciones a las mujeres.

Estas posiciones ayudan al proceso natural normal del parto y apoyan los esfuerzos de empuje de la mujer. Acostarse boca arriba puede obstaculizar los esfuerzos de empuje de la mujer, reducir el oxígeno al bebé y ralentizar el parto. Fomente diferentes posiciones para dar a luz, pero si la mujer prefiere acostarse de espaldas, sugiérale que levante la cabeza para ayudar al esfuerzo de empujar; o, mejor, ayúdela a levantar la parte superior de su cuerpo. Las mujeres que eligen otras posiciones de parto pueden dar a luz de forma más rápida y fácil.

Veamos algunos ejemplos.

Aquí la mujer está sentada en la cama, sostenida por su pareja detrás de ella. Esta posición es cómoda para muchas mujeres y facilita la visualización del progreso del parto. Sostenga el perineo mientras mantiene la cabeza flexionada, luego guíe la salida lenta de la cabeza del bebé. Una vez que el bebé rota, ayude al nacimiento de los hombros.

En el ejemplo siguiente, la mujer está acostada de lado. Esta posición es relajante pero permite que las contracciones se mantengan fuertes y potentes. Relaja el perineo y puede ayudar a prevenir desgarros. La mujer puede hacer que su compañero le ayude a sostener la pierna o puede sostenerla ella misma. En una posición acostada de lado, como en todas las otras posiciones, sostenga el perineo mientras mantiene la cabeza del bebé flexionada; luego deje que la cabeza salga lentamente. Mientras el bebé rota, los hombros salen por sí solos.

Las posiciones verticales, como ponerse en cuclillas, son muy efectivas para hacer bajar al bebé. El útero a menudo se contrae más efectivamente, además la gravedad ayuda al bebé a moverse más fácilmente a través de la pelvis. La abertura pélvica también se ensancha en posiciones verticales. Aquí la partera mantiene su mano en la cabeza del bebé para monitorizar el progreso. Justo cuando sale la cabeza, la mujer elige acostarse de espaldas. Las piernas de la mujer pueden cansarse rápidamente si no está acostumbrada a ponerse de cuclillas. Aquí la mujer se sostiene con barras que están unidas a la camilla de parto. La cabeza del bebé emerge lentamente, luego el hombro superior; y el hombro inferior. El bebé nace. Esta mujer está en posición de cuclillas apoyada en el respaldo de la cama. Con unos pocos empujones efectivos, nace el bebé.

La posición de manos y rodillas sobre el piso, otra posición vertical, es una posición favorita para muchas mujeres y es útil cuando la espalda de la mujer se resiente del trabajo de parto. El perineo a menudo se estirará de forma natural, lo que puede prevenir desgarros. La mujer no puede ver su cara, así que háblele a menudo para hacerle saber su progreso. Verificar la frecuencia cardíaca del bebé es más fácil con un doppler o un estetoscopio. Limpie cualquier material fecal que pueda aparecer mientras la mujer está empujando. Sostenga el perineo y aplique una presión ligera sobre la parte posterior de la cabeza del bebé para mantenerla flexionada. Recuerde, los movimientos del parto serán opuestos a como aparecen cuando la mujer está boca arriba. La cara del bebé estará mirando hacia el techo cuando aparezca. La siguiente contracción trae al bebé. Sosténgala mientras nace, luego séquela con la manta a los pies de la madre. Pase al bebé a través de las piernas de la madre con el cordón intacto. La madre entonces se da la vuelta y descansa con su bebé piel con piel. Tenga en cuenta que la posición de manos y rodillas aumenta el espacio en la pelvis y es una de las maniobras a intentar si los hombros del bebé están tensos.

Esta mujer está empujando de manera muy eficaz en esta posición semi-arrodillada. Como sucede en la posición de manos y rodillas sobre el piso, necesitará estar detrás de la mujer para recibir al bebé. Después de que el bebé rote, ayude a los hombros a salir, primero uno y luego el otro. Aliente a las mujeres bajo su cuidado a probar diferentes posiciones. Ganará confianza en su habilidad para apoyar la elección de una mujer sobre cómo dará a luz. A menudo ella encontrará la posición más cómoda para sí misma, que también es la que la ayuda a empujar más eficazmente.