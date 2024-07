Primero: coloque ambas manos sobre el vientre de la madre y palpe la parte superior del útero con las palmas y los dedos de ambas manos. La mayoría de las veces usted palpará el trasero del bebé aquí. Usted palpará formas suaves e irregulares que no se mueven fácilmente bajo la suave presión de sus manos. Es posible que pueda sentir sus piernas cerca. Si, por el contrario, la cabeza del bebé está en la parte superior del útero, se palpará dura, redonda y móvil con respecto al resto de su cuerpo.

Aquí hay otra forma de determinar la parte de presentación. Sujete suavemente la zona justo por encima del pubis de la madre, pero no le cause dolor. Una vez más, la cabeza se palpará dura y redonda. Una nalga se palpará más suave e irregular. Para estimar hasta qué punto ha descendido la cabeza dentro de la pelvis, lo que se denomina estación, se mide el número de dedos que se ajustan desde el hueso púbico hasta la base de la cabeza del bebé. Una cabeza que no está encajada se palpará móvil y se ajustará a 5 dedos por encima del borde pélvico. A medida que la cabeza desciende, la parte de la cabeza que queda por encima del borde se ajustará a menos dedos. La cabeza se encaja cuando hay 2 dedos o menos.