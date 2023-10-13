Hola. Mi nombre es Dra. Tosin Goje, soy obstetra/ginecóloga y especialista en enfermedades infecciosas en la Cleveland Clinic, aquí en Cleveland, Ohio. Hoy hablaremos sobre el flujo vaginal. No toda la secreción vaginal es anormal. Todas tenemos cierta cantidad de secreción vaginal que puede ser de naturaleza transparente a lechosa. También cambia con el ciclo menstrual.

Así, durante la fase lútea, puede volverse más espesa y cremosa. Durante la ovulación, puede ser más elástica y fina, con una textura similar a la clara de huevo. Y, por supuesto, durante el embarazo suele aumentar la cantidad. Por lo tanto, se espera cierta secreción vaginal.