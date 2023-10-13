Hola. Soy la Dra. Sandy Falk. Soy ginecóloga y obstetra, y la editora jefa aquí en Los Manuales. Hoy hablaremos sobre los sofocos. Los sofocos pueden afectar de forma importante la calidad de vida de una mujer. Sin embargo, disponemos de numerosos enfoques distintos para aliviarlos.

Por lo tanto, si usted fuera mi paciente y acudiera a mi consulta, analizaríamos todas esas opciones. Puede que reciba mucha información porque hay muchos pros y contras, ya sea sobre medidas como técnicas de enfriamiento, abrir la ventana, aplicar compresas de hielo, etcétera, o sobre medicamentos no hormonales o terapia hormonal.