Hola. Soy la Dra. Sandy Falk. Soy obstetra y ginecóloga, y editora en jefe aquí en Los Manuales. Hoy hablaremos sobre la menopausia. En mi práctica como médica, considero muy importante ayudar a mis pacientes durante la menopausia. Y, por lo general, no se trata de un proceso de un solo paso. Existe mucha información disponible sobre la menopausia, pero no toda es correcta.

Si usted fuera mi paciente, una de las primeras cosas que haría sería repasar todos los síntomas que está experimentando. Luego empleo un enfoque que denomino romper el ciclo de la menopausia.