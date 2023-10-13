El cuerpo humano necesita varias vitaminas y minerales para desarrollarse. Muchos de estos nutrientes se pueden encontrar en alimentos integrales no procesados, como frutas y verduras. Sin embargo, la mayoría de las comidas modernas se procesan en exceso, están saturadas de grasas y carecen de estas vitaminas y minerales esenciales.

Muchas personas toman suplementos vitamínicos y minerales para evitar que su cuerpo sufra una carencia de nutrientes básicos. Las vitaminas de alimentos integrales pueden ser fácilmente absorbidas y utilizadas por el organismo. Muchos complementos minerales están quelados, lo que significa que están unidos a pequeños bloques de construcción de proteínas llamados aminoácidos. La quelación ayuda al desplazamiento de los minerales desde el torrente sanguíneo hacia las células del cuerpo, donde contribuyen a muchos procesos celulares, como la regulación del equilibrio de líquidos y electrólitos del cuerpo.