1. Siéntese en la silla.

2. Flexione la rodilla del lado afectado para colocar la parte superior del pie afectado sobre el suelo con los dedos de los pies apuntando hacia atrás.

3. Lentamente, siéntese hacia adelante en la silla y empuje el pie hacia abajo hasta que sienta un estiramiento sobre la parte superior del pie y el tobillo.

4. Mantenga el estiramiento durante 30 segundos.

5. Realice 1 serie de 4 repeticiones, 3 veces al día.

6. Instrucciones especiales