1. Párese de cara a la pared o de lado con las manos apoyadas sobre la misma.

2. Flexione la rodilla del lado afectado para colocar la parte superior del pie afectado sobre el suelo con los dedos de los pies apuntando hacia atrás.

3. Flexione la rodilla sobre el lado no afectado y baje lentamente la parte inferior del cuerpo hasta que sienta un estiramiento sobre la parte superior del pie y el tobillo.

4. Mantenga el estiramiento durante 30 segundos.

5. Realice 1 serie de 4 repeticiones, 3 veces al día.

6. Instrucciones especiales