Un examen vaginal es la forma más segura de saber si un trabajo de parto está progresando normalmente. Aprenderá mejor esta habilidad a través de un asistente de parto experimentado y con mucha práctica. Este video mostrará los pasos para hacer este examen y la información clave que se debe recopilar.

Los exámenes vaginales aumentan el riesgo de infección. Haga uno inicialmente y luego con una frecuencia máxima de 4 horas, a menos que sea necesario. No haga nunca un examen vaginal si hay sangrado vaginal. Esto podría ser un signo de placenta previa. Entonces debes transferir a la mujer a un hospital que pueda hacer partos por cesárea.

Es importante que este examen se haga con sensibilidad y delicadeza. Explíquele cómo se hará y por qué. Pide el consentimiento de la mujer. Luego pídale que orine antes del examen. Para comenzar, lávese las manos con agua y jabón y use guantes. Haga que la mujer flexione las rodillas y abra las piernas. No la fuerce a abrirse; sea paciente y háblele si tiene miedo o se muestra reacia. Si la mujer no se ha lavado ya el área genital, lávela suavemente de adelante hacia atrás con agua limpia. No hay necesidad de afeitar la zona. Observe si hay alguna condición, como infecciones o cicatrices de mutilación genital, que pueda afectar al parto.

Luego examine a la mujer internamente. Póngase un guante estéril. Espere hasta que haya terminado una contracción. Luego sugiérale que respire profunda y lentamente para relajarse. Esto ayudará a reducir la molestia del examen.

Ahora separe los labios e introduzca suavemente sus primeros 2 dedos. Incluso antes de que comience el parto, el cuello uterino puede empezar a cambiar: puede ablandarse, adelgazarse y dilatarse un poco; especialmente en madres que ya han tenido bebés.

Primero verifique la posición del cuello uterino. Al inicio del trabajo de parto, el cuello uterino puede estar posicionado hacia la parte posterior de la vagina. A medida que progresa el trabajo de parto, el cuello uterino se moverá hacia el frente y será fácil de alcanzar. Note la consistencia del cuello uterino: ¿está firme – como su nariz? – ¿o blando? A medida que progresa el trabajo de parto se volverá muy blando.

Luego verifique el grosor – o el borramiento – del cuello uterino. Al inicio del trabajo de parto puede estar grueso, como un tubo, de unos pocos centímetros de largo. El tubo se acorta a medida que el cuello uterino se borra, convirtiéndose eventualmente en una banda delgada alrededor de sus dedos. Ahora el cuello uterino está completamente borrado.

Luego verifica la dilatación. Aprenderás con la práctica cuántos centímetros está dilatado el cuello uterino por qué tan separados están tus dedos mientras estiras suavemente el cuello uterino. La dilatación siempre se determina por la abertura cervical interna junto a la cabeza del bebé. Al principio en el cuello uterino cabrá la punta de un dedo. 1 centímetro cabe un dedo apretado. 2 centímetros cabe un dedo suelto. 3 centímetros caben 2 dedos apretados. 4 centímetros son 2 dedos sueltos. 5 centímetros es un poco más abierto que 2 dedos holgados. Los dedos comienzan a abrirse más y más a los 6, 7, 8 y 9 centímetros. A los 10 centímetros, el cuello uterino está completamente abierto, totalmente dilatado. No podrá notar el cuello uterino frente a la cabeza del bebé. Pase los dedos alrededor de la cabeza para asegurarse de que no nota el cuello uterino en absoluto. A los 10 centímetros, sin cuello uterino en el camino, la mujer puede empujar al bebé de manera segura sin riesgo de desgarro del cuello uterino.

Verifique qué parte del bebé se presenta primero. Habitualmente notará la cabeza dura y lisa pero a veces notará las nalgas más blandas del bebé. Verifique lo cerca que está el bebé: ¿está la cabeza alta? No puede ser tocada fácilmente por sus dedos. ¿Está a medio camino? Ahí, al final de sus dedos. ¿O baja? Que entra en la vagina.

Verifique si nota la bolsa de aguas. Se notará como una protuberancia llena de líquido en la abertura cervical. Las membranas usualmente se rompen tarde en el trabajo de parto – pero pueden romperse en cualquier momento, incluso antes de que comience el trabajo de parto. Observe el color del agua. Si son transparentes o amarillo claro y la frecuencia cardíaca del bebé es normal, el bebé probablemente está bien. Aguas verdes significa que hay meconio – las heces del bebé – en las aguas. Si son de color verde oscuro y espesas, el bebé puede estar sufriendo problemas. Si el parto no es inminente, es mejor transferir a la mujer a una instalación de mayor nivel.

Es normal tener un poco de sangre mezclada con mucosidad en el guante después de un examen vaginal. Verifique si hay un olor fétido que podría indicar una infección que debe ser tratada.

El cuello uterino de esta mujer está dilatado 6 centímetros y completamente borrado, usted puede tocar la cabeza del bebé fácilmente con sus dedos y la bolsa de aguas está intacta. Anímela a caminar para ayudar a que progrese su trabajo de parto.