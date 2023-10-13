Hola. Soy Jeremy Archer, cardiólogo pediátrico y editor aquí en The Manual. ¿Qué puede esperar cuando el médico de su hijo le ha solicitado un ecocardiograma? Pues bien, un ecocardiograma es una ecografía, igual que la que se realiza a una mujer embarazada, salvo que en este caso las ondas sonoras toman imágenes del corazón de su hijo en lugar de las de un feto.

Ahora bien, un ecocardiograma no duele, pero puede asustar debido al equipo médico desconocido, a las personas que su hijo quizá no conozca y a la necesidad de quedarse quieto y seguir instrucciones. En primer lugar, el técnico aplicará un gel en la cámara de la ecografía. La colocará con suavidad sobre el pecho de su hijo y le indicará cómo debe colocarse y moverse para obtener las mejores imágenes. Todo el procedimiento tomará aproximadamente entre 30 y 45 minutos.