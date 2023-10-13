Hola. Soy Jeremy Archer, cardiólogo pediátrico y editor de Los Manuales. ¿Sabía que los niños pueden tener la presión arterial alta al igual que los adultos? Es un tema que me preocupa enormemente, ya que cuanto más alta sea la presión arterial de un niño, más probabilidades tendrá de desarrollar cardiopatías en la edad adulta.

La mayoría de los niños deberían someterse a una medición anual de la presión arterial por parte de su pediatra o médico de cabecera a partir de los 3 años de edad. Es posible que deba iniciarse incluso antes si los niños nacieron prematuramente o padecen otras afecciones médicas, como enfermedad renal.