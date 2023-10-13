No pasa un día sin que vea pacientes que acuden por la presencia de moscas volantes. Entonces, ¿qué son las moscas volantes? Pues bien, las moscas volantes son pequeñas manchas, pelusas o "bichitos" que las personas ven en su campo visual y que, por más que intenten apartarlos, no desaparecen. Esto se debe a que existe un gel llamado humor vítreo que, a medida que envejecemos, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, comienza a desprenderse. Las fibras del gel se agrupan y proyectan sombras. Y eso es lo que percibimos como moscas volantes.

Y a medida que este gel se desprende de la retina (parte posterior del ojo), tira de ella, a veces irritándola, lo que provoca la aparición de luces, destellos o parpadeos. Y muchas personas lo perciben como un pequeño arco de luz en la esquina de su campo visual, parecido a un cometa que dura un par de segundos.

La razón por la que nos preocupan las moscas volantes es que, en ocasiones, cuando este gel se separa de la retina, no se desprende por completo y puede tirar de ella o desgarrarla. Por lo tanto, ante la aparición repentina de muchas moscas volantes, gran cantidad de destellos de luz o, lo más preocupante, una oscuridad o mancha negra que se desplaza desde una esquina hacia el lateral del campo visual, llame a su oftalmólogo.

Afortunadamente, si solo se trata de destellos y moscas volantes, la mayoría de los pacientes no necesitan ningún tipo de tratamiento. Con el tiempo y por efecto de la gravedad, las moscas volantes suelen desaparecer. Sin embargo, en algunos casos, si encontramos un agujero o desgarro en la retina, podemos tratarlo en la consulta con láser, previniendo así un problema más grave conocido como desprendimiento de retina.