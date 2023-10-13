Hace seis meses, tuve un accidente automovilístico grave. Aunque sufrí lesiones menores, el otro conductor resultó gravemente herido. Desde el accidente, me he sentido abrumado por la culpa y la vergüenza. Y me culpo a mí mismo por haber causado el accidente. Tengo miedo de volver a subir al auto y evito activamente acercarme a la intersección donde ocurrió todo. Por la noche, alrededor de la hora del accidente, a menudo tengo flashbacks (imágenes retrospectivas) y recuerdos horribles y vívidos del accidente. Revivir constantemente mi trauma hace que me sea difícil concentrarme y dormir.