Discapacidad oculta: trastorno por estrés postraumático
Hace seis meses, tuve un accidente automovilístico grave. Aunque sufrí lesiones menores, el otro conductor resultó gravemente herido. Desde el accidente, me he sentido abrumado por la culpa y la vergüenza. Y me culpo a mí mismo por haber causado el accidente. Tengo miedo de volver a subir al auto y evito activamente acercarme a la intersección donde ocurrió todo. Por la noche, alrededor de la hora del accidente, a menudo tengo flashbacks (imágenes retrospectivas) y recuerdos horribles y vívidos del accidente. Revivir constantemente mi trauma hace que me sea difícil concentrarme y dormir.
Unos meses después del accidente, finalmente busqué ayuda. Mi médico me diagnosticó trastorno de estrés postraumático, o TEPT. Poco a poco comencé a trabajar con el terapeuta, que me enseñó algunos ejercicios de respiración y meditación para aliviar el estrés y el miedo. Las sesiones de terapia grupal para el TEPT se han convertido en mi lugar seguro. Tengo un largo camino por recorrer, pero me siento más fuerte y mejor preparado con mi sistema de apoyo.
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