Discapacidad oculta: trastorno de déficit de atención/hiperactividad (TDAH)
Me diagnosticaron TDAH, que significa Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. A menudo me resulta difícil mantener la concentración y prestar atención, y me aburro fácilmente. A veces, olvido terminar las tareas. También tiendo a interrumpir a la gente, pero no lo hago a propósito.
Permanecer quieto durante mis materias menos favoritas puede ser un desafío. En cambio, a menudo me encuentro garabateando en mis trabajos de clase. Puede que esté sentado en clase, pero mi cerebro quiere estar en otro lugar.
Después de trabajar con mi terapeuta, aprendí que mi cerebro simplemente está conectado de manera diferente. Mis maestros saben sobre mi TDAH, así que hacemos muchas más actividades grupales y proyectos creativos.
Dibujar se ha convertido en uno de mis pasatiempos favoritos. Es realmente divertido y se me da bien. Ahora que estoy aprendiendo cómo el arte puede ayudarme a concentrarme, siento que el TDAH se ha convertido en mi superpoder.
