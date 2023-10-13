Cuando me diagnosticaron trastorno bipolar, estaba en un punto de ruptura. Nunca acabé de encontrar las palabras para explicar lo que estaba pasando. Muchos de mis colegas no lo entendían. Algunos días me sentía en la cima del mundo. Me quedaba despierto toda la noche planificando lecciones para mis estudiantes, apenas durmiendo e intentando seguir el ritmo de mis pensamientos acelerados.

Pero luego pasaba semanas sintiéndome deprimido. Perdía el interés en mis clases y estudiantes. Mi fatiga era abrumadora. Dormía demasiado. Y tenía dificultad para concentrarme. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que incluye dos extremos o polos de trastornos del estado de ánimo: manía y depresión. Se cree que es hereditario.