Como educadora de la primera infancia, cada día es emocionante. Me encanta trabajar en un ambiente divertido y lúdico donde puedo ser creativa y ver crecer a los niños. No siempre tengo mucho tiempo para almorzar. Y al final del día, lo último que quiero hacer es cocinar. Así que últimamente he estado comiendo mucha comida rápida y comida para llevar. Durante los últimos meses, he notado que tengo mucha hinchazón, gases y dolor abdominal. Algunos días estoy muy estreñida y otros días tengo diarrea.

También he estado luchando con el estrés y la ansiedad y tengo problemas para mantenerme dormida. Cuando fui a ver a mi médico, comentamos los síntomas e hicimos algunos análisis de sangre para descartar otros trastornos, como la colitis ulcerosa y la enfermedad celíaca. Pero los resultados de las pruebas fueron normales. Finalmente, me diagnosticaron síndrome del intestino irritable, o SII. A menudo la causa del síndrome del intestino irritable no está clara. Mi médico y yo sospechamos que el mío podría desencadenarse por alimentos altos en calorías y grasas. Así que estoy probando porciones de comida más pequeñas, bajas en grasa y con más fibra.