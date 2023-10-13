Discapacidad oculta: síndrome del intestino irritable
Como educadora de la primera infancia, cada día es emocionante. Me encanta trabajar en un ambiente divertido y lúdico donde puedo ser creativa y ver crecer a los niños. No siempre tengo mucho tiempo para almorzar. Y al final del día, lo último que quiero hacer es cocinar. Así que últimamente he estado comiendo mucha comida rápida y comida para llevar. Durante los últimos meses, he notado que tengo mucha hinchazón, gases y dolor abdominal. Algunos días estoy muy estreñida y otros días tengo diarrea.
También he estado luchando con el estrés y la ansiedad y tengo problemas para mantenerme dormida. Cuando fui a ver a mi médico, comentamos los síntomas e hicimos algunos análisis de sangre para descartar otros trastornos, como la colitis ulcerosa y la enfermedad celíaca. Pero los resultados de las pruebas fueron normales. Finalmente, me diagnosticaron síndrome del intestino irritable, o SII. A menudo la causa del síndrome del intestino irritable no está clara. Mi médico y yo sospechamos que el mío podría desencadenarse por alimentos altos en calorías y grasas. Así que estoy probando porciones de comida más pequeñas, bajas en grasa y con más fibra.
También he incorporado más agua en mi dieta en lugar de jugos de frutas. Si bien no existe una solución rápida para el SII, estoy tomando medidas para descubrir mis desencadenantes personales. Preparar comidas los fines de semana me ha dado opciones de cena más saludables durante mi apretada agenda laboral. Y he comenzado a practicar actividad física de forma regular para ayudar a controlar el estrés. Ya me siento mejor y noto mejoría en mis síntomas.
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