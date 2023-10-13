Aunque muchas personas visitan mi ciudad natal en vacaciones y días festivos, tengo la suerte de vivir a poca distancia en automóvil de la playa y las montañas. Es el tipo de lugar donde pasar tiempo al aire libre es simplemente un estilo de vida. Alrededor del momento en que comencé la universidad, noté que mis manos se entumecían y hormigueaban en climas más fríos. Mis dedos incluso mostraban áreas pálidas y manchas. Se volvió realmente difícil redactar ensayos y trabajos para clase, especialmente cuando estaba estresada. Y a menudo necesitaba detenerme para calentarme las manos.

Durante mi examen físico anual. Le expliqué mi sensibilidad al frío a mi médica. Y ella me habló sobre el síndrome de Raynaud. Esta afección, en la cual las pequeñas arterias de los dedos de las manos o los pies se estrechan más de lo habitual, ocurre cuando se está expuesto al frío o al estrés.