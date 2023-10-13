Discapacidad oculta: síndrome de fatiga crónica
Como ejecutiva de marketing de 42 años, encuentro que la vida puede volverse bastante agitada. Era normal para mí sentirme agotada todo el tiempo, pero siempre atribuía eso a las largas jornadas de trabajo y los viajes frecuentes por trabajo. Hace aproximadamente un año, estaba realmente estresada por asumir un nuevo cliente. Me sentía sobrepasada y la fatiga era abrumadora. No me sentía descansada después de dormir. Y a menudo tenía dolores articulares y musculares. Los días en que tenía que caminar mucho, me mareaba y necesitaba acostarme.
Cuando visité a mi médico, me hicieron pruebas para muchos trastornos, como anemia, insuficiencia renal, artritis reumatoide, trastornos de tiroides y glándulas suprarrenales, y trastornos del sueño que podrían estar causando mis síntomas. Finalmente, recibí un diagnóstico cuando mi médico no pudo encontrar ninguna otra causa. Cuando supe que tenía síndrome de fatiga crónica, los desafíos que había estado enfrentando finalmente cobraron sentido. Trabajar con un horario híbrido realmente me ha ayudado a ir a mi propio ritmo. Al dar pequeños pasos atrás en el trabajo, he podido priorizar mi salud y controlar mejor mis síntomas, lo que ha cambiado completamente mi perspectiva sobre el futuro.
