Mi nombre es Greg y tengo 35 años. Trabajo en paisajismo, y estoy muy orgulloso del negocio que he construido. Hace unos seis meses, estaba en una escalera y sufrí una caída fuerte. Este accidente cambió mi vida.

Después de caer, estuve inconsciente durante unos minutos. Cuando me desperté, me sentía somnoliento y confundido. Me llevaron inmediatamente al hospital, donde los médicos hicieron una evaluación general de mis lesiones así como una tomografía computarizada para ayudar a diagnosticar mi lesión.

Los resultados de mis pruebas mostraron que tenía una contusión cerebral, o un moretón en el cerebro, y un hematoma subdural agudo, que es una acumulación de sangre dentro del cerebro. Estas lesiones son tipos de lesiones cerebrales traumáticas o traumatismos craneoencefálicos. Afortunadamente, el hematoma era pequeño y la presión sobre mi cerebro era mínima, así que no necesité cirugía. En cambio, mis médicos hicieron exámenes neurológicos sucesivos para determinar si necesitaba un estudio de imagen, como una resonancia magnética.

El camino a la recuperación ha sido desafiante. Durante algún tiempo después de mi lesión, experimenté dolores de cabeza intensos, náuseas, alteraciones de la memoria y somnolencia. Mis amigos y familiares también notaron cambios en mi personalidad y cambios de humor, que han llevado a la depresión.