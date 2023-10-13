Mi nombre es Fátima y tengo 65 años. Como entusiasta de la historia del arte, me encanta trabajar en el museo local. Hace algún tiempo, durante el último año más o menos, comencé a aumentar de peso y a sentirme fatigada. Cuando trabajaba en el museo, sentía que nunca podía mantenerme abrigada. Al principio, pensé que solo estaba agotada, pero cuando comencé a olvidar las ubicaciones de algunas de nuestras pinturas, fui a ver a un médico.

Mi médico notó que tenía el pulso lento y niveles altos de colesterol en la sangre. Después de solicitar una prueba de hormona estimulante de la tiroides en sangre, descubrimos que tenía una glándula tiroidea hipoactiva. Me diagnosticaron hipotiroidismo, un trastorno de la glándula tiroidea que implica la producción inadecuada de hormonas tiroideas y una ralentización de las funciones vitales del organismo.