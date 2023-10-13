Cuando era adolescente, hacía de todo: atletismo, club de teatro, baloncesto, lo que fuera. Estar físicamente activo siempre ha sido importante para mí. Me encanta mantener mi agenda llena de muchas actividades, salir al aire libre y experimentar nuevas aventuras.

Es difícil señalar el momento exacto, pero en algún momento después de mi 29 cumpleaños, mis niveles de energía se desplomaron. Noté hormigueo y entumecimiento en las piernas. Mi visión se volvió borrosa y mi equilibrio estaba alterado. Mis síntomas aparecían y desaparecían durante meses, a veces empeorando después de enfermarme por los gérmenes que mi hijo traía a casa de la guardería. Los médicos llevaron a cabo muchas pruebas incluyendo una resonancia magnética de mi cerebro y médula espinal y confirmaron que tengo esclerosis múltiple, también conocida como EM.

La EM es una enfermedad que causa inflamación en la vaina que cubre la mayoría de las fibras nerviosas. Esta inflamación impide que los nervios funcionen de forma adecuada. Aunque se desconoce la causa de la EM, se cree que ocurre cuando una sustancia desconocida de alguna manera desencadena que el sistema inmunológico del cuerpo ataque a sus propios tejidos, lo que también se conoce como reacción autoinmune.