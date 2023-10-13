Mis nietos son mi mundo. Me encanta recogerlos de la escuela y llevarlos al parque los fines de semana. Pero, a lo largo de mis 62 años, desarrollé un mal hábito y noté que me costaba seguirles el ritmo.

Comencé a fumar cigarrillos cuando era adolescente. Como mis padres eran fumadores, crecí rodeado de ese hábito. Mi familia quería que dejara de fumar porque, después de varios años, desarrollé una tos que producía esputo. Se me estaba haciendo más difícil respirar cuando hacía ejercicio.

Un médico me hizo una radiografía de tórax y una prueba para ver cómo funcionaban mis pulmones. Me diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica que bloquea el flujo de aire. Las personas con EPOC tienen enfisema, bronquitis obstructiva crónica o ambas.

Si bien el tabaquismo es una causa principal, los brotes pueden estar causados por contaminación severa del aire, alergias e infecciones.