Discapacidad oculta: enfermedad de Alzheimer
Mi madre, Rose, es una abuela de 78 años con cuatro nietos. Le encanta pasar tiempo con la familia y las festividades son la época favorita del año para mamá. En su mejor momento, era una narradora maravillosa y a menudo nos contaba las anécdotas más divertidas sobre las personas que había conocido y los lugares donde había estado.
Hace unos años, noté que mi madre extraviaba objetos, perdía citas y hacía preguntas repetitivas. Olvidaba los rostros de personas que había conocido y le costaba recordar nombres. Al principio no le di mucha importancia, pero sus problemas de memoria se volvieron gradualmente más frecuentes. Nuestra familia comenzó a preocuparse, así que la llevamos a ver a un médico con el que hablamos sobre algunos de los síntomas que estábamos notando.
Luego se sometió a una prueba de estado mental, que los médicos utilizaron para diagnosticar demencia, así como análisis de sangre y examen neurológico, una tomografía computarizada y una resonancia magnética. Una vez que los médicos descartaron algunos otros trastornos cerebrales, mi madre fue diagnosticada de enfermedad de Alzheimer. Afecta la memoria, el pensamiento, el juicio y la capacidad para aprender.
Recibir el diagnóstico de mi madre fue realmente conmovedor y nos costó algún tiempo procesarlo. Hemos establecido algunos planes a largo plazo pero, por ahora, enfocamos nuestros esfuerzos en mantener regular la rutina de mamá. Durante las festividades y cenas familiares, mis hijos pasan fotografías antiguas y comparten sus propias historias. Es conmovedor ver cómo están siguiendo los pasos de mi madre como narradora.
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