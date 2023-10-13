Mi madre, Rose, es una abuela de 78 años con cuatro nietos. Le encanta pasar tiempo con la familia y las festividades son la época favorita del año para mamá. En su mejor momento, era una narradora maravillosa y a menudo nos contaba las anécdotas más divertidas sobre las personas que había conocido y los lugares donde había estado.

Hace unos años, noté que mi madre extraviaba objetos, perdía citas y hacía preguntas repetitivas. Olvidaba los rostros de personas que había conocido y le costaba recordar nombres. Al principio no le di mucha importancia, pero sus problemas de memoria se volvieron gradualmente más frecuentes. Nuestra familia comenzó a preocuparse, así que la llevamos a ver a un médico con el que hablamos sobre algunos de los síntomas que estábamos notando.

Luego se sometió a una prueba de estado mental, que los médicos utilizaron para diagnosticar demencia, así como análisis de sangre y examen neurológico, una tomografía computarizada y una resonancia magnética. Una vez que los médicos descartaron algunos otros trastornos cerebrales, mi madre fue diagnosticada de enfermedad de Alzheimer. Afecta la memoria, el pensamiento, el juicio y la capacidad para aprender.