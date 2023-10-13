Discapacidad oculta: enfermedad celíaca
Crecí horneando en la cocina de mi familia. Tan pronto como pude estar de pie, tenía un batidor en la mano. Hacer pan siempre ha sido una parte importante de mi herencia italiana. Cuando era pequeño, me hinchaba mucho y me sentía incómodo después de comer alimentos como pan, cereales y mi pasta favorita. A menudo me sentía débil y tenía problemas para comer porque no tenía hambre.
No estaba creciendo tan rápido como mis hermanos. Mis padres notaron que no estaba alcanzando muchos de mis hitos de crecimiento y me costaba aumentar de peso. Hablamos con mi pediatra y él realizó algunas pruebas. Tenía anemia, bajo recuento sanguíneo, niveles bajos de proteína y varias deficiencias vitamínicas. Basándose en estos síntomas y en mi historial familiar, me diagnosticó enfermedad celíaca.
La enfermedad celíaca es una intolerancia hereditaria al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Esta intolerancia puede llevar a la malabsorción, dificultando que mi cuerpo obtenga los nutrientes que necesita. Para tratar mis síntomas, sigo una dieta sin gluten. Debido a que el gluten se usa en tantos productos alimentarios, tengo cuidado de asegurarme de que lo que como no me enferme. Afortunadamente, mi familia es muy comprensiva. Nuestra despensa está llena de alternativas a la harina y otros productos que no causarán síntomas. Todavía me encanta hornear y planeo abrir una panadería sin gluten algún día.
