Nací con enfermedad de células falciformes. Es un problema crónico con mis glóbulos rojos. Esta enfermedad es más común en personas con ascendencia africana o afroamericana La enfermedad de células falciformes tiene un componente genético. Mis padres tenían cada uno una copia del gen de la célula falciforme. Mis hermanos heredaron solo una copia. Pero yo recibí ambas.

Cuando fui diagnosticado, descubrí que muchos de mis glóbulos rojos tienen una forma inusual. En lugar de tener forma de discos, algunos tienen forma de media luna, por lo que pueden descomponerse fácilmente y dificultar que mis órganos reciban la sangre necesaria para funcionar.

Mientras entrenaba para mi primer triatlón, experimenté algo llamado crisis de dolor de células falciformes o un episodio de síntomas aumentados exacerbado por todo mi ejercicio vigoroso. Me dolían los huesos de las piernas y los brazos. Tenía fiebre y parecía que no podía recuperar el aliento.