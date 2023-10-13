Durante décadas, he dirigido cocinas en restaurantes de renombre. Ser chef vegano es desafiante y requiere un ritmo acelerado, pero yo disfruto con la agitación. Con el paso del tiempo y al llegar a los 60 años, noté que estaba más cansado de lo habitual. Me sentía más irritable y deprimido. Sentía hormigueo en las manos y en los pies, lo que dificultaba picar y preparar alimentos. Después de ignorar mis síntomas durante un tiempo, noté que el hormigueo se convirtió en una pérdida de sensibilidad en las piernas. Fui a mi médico. Y después de algunos análisis de sangre, me diagnosticaron anemia debida a una deficiencia grave de vitamina B12.