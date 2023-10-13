Discapacidad oculta: anemia
Durante décadas, he dirigido cocinas en restaurantes de renombre. Ser chef vegano es desafiante y requiere un ritmo acelerado, pero yo disfruto con la agitación. Con el paso del tiempo y al llegar a los 60 años, noté que estaba más cansado de lo habitual. Me sentía más irritable y deprimido. Sentía hormigueo en las manos y en los pies, lo que dificultaba picar y preparar alimentos. Después de ignorar mis síntomas durante un tiempo, noté que el hormigueo se convirtió en una pérdida de sensibilidad en las piernas. Fui a mi médico. Y después de algunos análisis de sangre, me diagnosticaron anemia debida a una deficiencia grave de vitamina B12.
La anemia es una condición causada por un número bajo de glóbulos rojos. Puede ser consecuencia de un sangrado excesivo, cuando se destruyen demasiados glóbulos rojos o, en mi caso, cuando el cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos. El diagnóstico de anemia me ha cambiado la forma de cocinar. Dado que la vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal, busco más alimentos enriquecidos con B12 para incorporar a mi dieta. Y tomo suplementos de B12. Incluso modifiqué algunos platos del menú de mi restaurante.
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