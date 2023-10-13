Discapacidad oculta: afasia
El año pasado, mi esposo Andrew y yo celebramos nuestro trigésimo aniversario de bodas. Unos meses después, Andrew sufrió un derrame cerebral. Después de su derrame, el médico de Andrew hizo una evaluación de sus interacciones verbales y llevó a cabo algunas pruebas de imagen. Los resultados confirmaron que su derrame dañó el área de Broca de su cerebro, lo que afecta la expresión, y fue diagnosticado de afasia.
La afasia es la pérdida parcial o completa de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje hablado o escrito. La incapacidad de Andrew para expresarse le causa mucha frustración. Él entiende el significado de las palabras y sabe cómo quiere responder, pero es realmente desafiante para él encontrar las palabras correctas. Cuando habla, sus palabras salen forzadas lentamente y con gran esfuerzo.
Tan pronto como recibimos su diagnóstico, le conseguimos a Andrew una cita con un terapeuta del habla. Aunque trabaja arduamente para mejorar sus habilidades lingüísticas, Andrew a veces se comunica con un dispositivo computarizado para expresar sus necesidades. Aunque comunicarme con mi esposo es muy diferente ahora, sé que con su dedicación no dejará de luchar para recuperar algunas de las habilidades que ha perdido.
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