El año pasado, mi esposo Andrew y yo celebramos nuestro trigésimo aniversario de bodas. Unos meses después, Andrew sufrió un derrame cerebral. Después de su derrame, el médico de Andrew hizo una evaluación de sus interacciones verbales y llevó a cabo algunas pruebas de imagen. Los resultados confirmaron que su derrame dañó el área de Broca de su cerebro, lo que afecta la expresión, y fue diagnosticado de afasia.

La afasia es la pérdida parcial o completa de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje hablado o escrito. La incapacidad de Andrew para expresarse le causa mucha frustración. Él entiende el significado de las palabras y sabe cómo quiere responder, pero es realmente desafiante para él encontrar las palabras correctas. Cuando habla, sus palabras salen forzadas lentamente y con gran esfuerzo.