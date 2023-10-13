Las punciones repetidas con aguja en las venas para tratamientos médicos pueden hacer que estas cicatricen o se debiliten. Además, algunos medicamentos pueden dañar directamente las venas más pequeñas. Un catéter venoso central (CVC) y un catéter central de inserción periférica (PICC, por sus siglas en inglés) proporcionan un acceso venoso a largo plazo sin necesidad de realizar punciones frecuentes.

Un catéter venoso central puede insertarse con guía ecográfica en una vena grande del pecho o el cuello. Se introduce una guía a través de la piel anestesiada hasta la vena de gran calibre cercana al corazón. Se inserta una vaina sobre la guía. A través de una segunda incisión pequeña, se introduce el catéter por debajo de la piel hasta el interior de la vena. Luego, el catéter se fija al tórax.

A veces se coloca un puerto de infusión bajo la piel. Otros tipos de catéteres venosos centrales están diseñados para uso temporal y no requieren implantación quirúrgica. Un catéter central de inserción periférica (PICC, por sus siglas en inglés) es un catéter más largo que se inserta en una vena del brazo o de la mano. El catéter se hace pasar a través del sistema venoso hasta que alcanza la vena cava superior.