Un problema en el sistema de conducción del corazón puede hacer que este lata demasiado rápido, demasiado lento, o que tenga un latido errático o irregular. La ablación por catéter es un procedimiento médico que utiliza radiofrecuencia o frío para inactivar pequeñas áreas de tejido cardíaco que pueden causar ritmos cardíacos anormales. Esto ayuda a restablecer el ritmo cardíaco normal sin dañar el resto del músculo cardíaco.

Se utiliza un anestésico local para adormecer la piel cercana a la ingle antes de que comience el procedimiento. Se insertan una pequeña aguja y un tubo delgado, llamado vaina, en un vaso sanguíneo de esta zona. Se introduce un tubo flexible, llamado catéter, a través de la vaina y dentro del vaso sanguíneo, y a continuación se guía con cuidado hasta el corazón.

Antes de la ablación, se realizará un mapeo del sistema eléctrico del corazón mediante catéteres especializados para identificar las áreas que requieren tratamiento. Una vez que el catéter alcanza el área anormal del corazón, los electrodos situados en su punta emiten energía de radiofrecuencia. Esta energía calentará e inactivará las pequeñas áreas del tejido cardíaco que permiten el ritmo anormal.