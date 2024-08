*Los efectos anticolinérgicos incluyen confusión mental, visión borrosa, estreñimiento, sequedad de boca, mareo y pérdida del equilibrio, así como dificultad para comenzar a orinar. inhibidores de COX-2 = coxibs; AINE = antiinflamatorios no esteroideos. Adaptado de The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767