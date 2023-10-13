Tipos de síndromes de Ehlers-Danlos
Tipo
Síntomas
Clásico
Piel frágil
Cicatrices que parecen hundidas en la piel
Articulaciones extra-flexibles
Vascular
Vasos sanguíneos frágiles que pueden abultarse, separarse o romperse
Formación de hematomas con facilidad
Rotura de órganos, incluidos el colon, el útero, los músculos y los tendones
Aire en el espacio que rodea los pulmones (neumotórax)
Artrocalasia
Articulaciones extremadamente flexibles con dislocaciones
Cadera dislocada al nacer (displasia del desarrollo de la cadera)
Tejidos frágiles con cicatrices que parecen hundirse en la piel
Dermatosparaxis
Piel extremadamente frágil con piel floja y excesiva y moretones graves
Características craneofaciales distintivas (fontanela grande entre los huesos del cráneo en bebés, comisuras internas de los párpados hacia abajo y escleróticas azuladas)
Extremidades cortas
Cardíaco valvular
Insuficiencia valvular cardíaca severa
Articulaciones extra-flexibles
Cifoscoliótico
Tono muscular reducido (hipotonía) presente al nacer
Una joroba y curvatura de la columna (cifoscoliosis) presentes al nacer o en la primera infancia
Articulaciones extra-flexibles
Similar al clásico
Piel elástica y suave, pero sin cicatrices
Deformidades del pie (frente ancho del pie, dedos cortos, arcos planos, juanetes y protuberancias en los talones)
Hinchazón de las piernas
Miopático
Tono muscular reducido (hipotonía) presente al nacer
Articulaciones rígidas que no se abren completamente
Articulaciones extra-flexibles
Musculocontractural
Múltiples articulaciones rígidas que no se abren completamente, presentes al nacer
Características craneofaciales distintivas (fontanela grande entre los huesos del cráneo en bebés, comisuras internas de los párpados hacia abajo, escleróticas azuladas y otras)
Piel frágil y elástica con moretones fáciles
Espondilodisplásico
Estatura baja que empeora con la edad
Debilidad muscular
Extremidades arqueadas (dobladas)
Algunas características del tipo espondilodisplásico dependen de la anomalía genética específica
Síndrome de la córnea frágil
La córnea (parte frontal del ojo) es delgada y puede romperse y la retina (parte posterior del ojo) puede desprenderse
Pérdida de audición
Periodontal
Enfermedad grave de las encías con pérdida de dientes (periodontitis) que comienza temprano en la infancia
Placas de piel con coloración alterada en las espinillas
Piel elástica con hematomas fáciles
Hipermóvil
Articulaciones extra flexibles e inestables
Dolor crónico
Tipo 2 similar al clásico (provisional)*
Cicatrices que parecen hundirse en la piel
Articulaciones extra-flexibles
Deformidades del pie (frente ancho del pie, dedos cortos, arcos planos, juanetes y protuberancias en los talones)
Disminución de la densidad ósea (osteopenia)
* Este tipo no está reconocido oficialmente.